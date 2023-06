Priscila está desaparecida há quatro dias; o paradeiro da alegretense é um mistério

Share on Email

Naquele dia, Priscila saiu da residência de um primo no bairro Vila Nova em um veículo, mas ainda não está claro se era um transporte por aplicativo ou se algum conhecido. Seu destino era a casa de um outro familiar na Avenida Eurípedes Brasil Milano. No entanto, Priscila não chegou no endereço e desde então não há mais informações sobre seu paradeiro.

A família de Priscila está profundamente aflita com o seu desaparecimento e faz um apelo emocionado a qualquer pessoa que possa ter alguma informação sobre a alegretense. A incerteza e o silêncio que envolvem esse caso têm causado grande angústia a todos que desejam saber se Priscila está bem.

Uma ocorrência na Polícia Civil já foi realializada. Qualquer detalhe pode ser crucial para desvendar esse mistério e trazer alívio à família. Caso alguém possua alguma informação, pode entrar em contato com a delegacia pelo número 3427 0300.