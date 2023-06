Quatorze candidatos estão aptos para prova de conhecimento específico do Conselho Tutelar

Os quatorze candidatos serão submetidos a uma prova de conhecimento específico. Aos aptos haverá uma análise de documentação e então o registro de candidatura.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete – COMDICAA, definiu a Comissão Especial Eleitoral que tem como presidente Cristian Junior Pereira Bitencourt; vice-presidente Paula Fernanda Souza França; secretária geral Márcia Sabrina Roos e Tânia Mara Pacheco Gomes no cargo de secretária.

Motociclista solidário para o trânsito para um singelo gesto de altruísmo

Conforme cronograma eleitoral, no próximo domingo (25), será aplicado a prova, que terá seus resultados divulgados no dia 4 de julho. De 5 a 10 de julho, o prazo para recurso dos resultados. No dia 13, acontece a divulgação dos resultados dos recursos. Já no dia 17, será divulgada a lista dos candidatos aprovados no processo que poderão concorrer ao conselho. De 18 a 25, estará aberto o período de inscrição dos habilitados à eleição.

Os agentes funerários estão presentes no momento mais difícil: a perda de um ente ou amigo querido

No dia 26 de julho, inicia o período de campanha eleitoral, sendo que dia 22 de agosto a comissão publica em definitivo os candidatos habilitados. Em 30 de setembro, encerra a campanha eleitoral e no dia 1º de outubro, das 8h às 17h, acontece a eleição.

Veja o nome dos candidatos: