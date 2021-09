Conteúdo Patrocinado!!

O Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete em conjunto com a Prefeitura Municipal de Alegrete, comunica que o processo seletivo 2021 para ingresso no Programa de Residência Médica nas especialidades de Psiquiatria e Clínica Médica, estará disponível para realização da inscrição no período de 13 de setembro à 14 de outubro no site da AMRIGS (www.amrigs.org.br/prova).