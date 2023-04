Processo Seletivo para cursos de Inglês e Espanhol com inscrições até sexta

O Centro de Idiomas do IFFar – Campus Alegrete está com as inscrições abertas, até o dia 28 de abril, para os cursos de Inglês Básico e Espanhol Básico, modalidade presencial. Poderão concorrer às vagas: comunidade externa, alunos matriculados no IFFar, em qualquer curso e Servidores IFFar.

Os Cursos de Línguas do IFFar são totamente gratuitos. As aulas acontecem no campus. O Curso de Inglês acontece nas quarta-feiras, das 13h às 15h, com a Professora Nathalia Catto e o Curso de Espanhol acontece nas quintas-feiras, das 17h às 19h, com a Professora Ana Laura Sachete, sendo 2 horas presenciais e 2 horas de atividades a distância. A carga horária total do curso é de 40 horas.

São ofertadas 20 (vinte) para cada turma com ingresso ainda no primeiro semestre de 2023. O início das aulas acontece dia 10 de maio de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, por meio de formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/kdo2FtxrADATaFA97 até o dia 28 de abril. O sorteio das vagas acontecerá no dia 05 de maio e o resultado final será divulgado no mesmo dia.

Todas as informações estão disponíveis no Edital nº 115/2023 e a leitura é de responsabilidade do candidato. Mais informações: [email protected]