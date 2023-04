Projeto Universo Escola leva oficinas artísticas para estudantes de Alegrete

O Sesc Alegrete, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete, iniciou o projeto “Universo Escola: Arte e Cultura para todos”. Com o objetivo de incentivar a prática artística no processo educacional dos estudantes do município, são oferecidas oficinas gratuitas de cinema, teatro, literatura e artes plásticas. O projeto teve início na Escola Municipal de Ensino Básico Eurípedes Brasil Milano e durante as próximas semanas atenderá todas as EMEBS. Os agendamentos estão sendo realizados pelo Sesc, por meio do telefone (55) 984236348.



Considerada um objeto de estudo aprofundado no campo educativo, o trabalho com a arte busca estimular a criatividade, o senso crítico e a capacidade de interpretação, servindo como uma ferramenta interdisciplinar que é complementada por outras áreas de conhecimento. ”É por meio da arte que os alunos conhecem mais sobre a história da cultura e de suas origens, e sobre as sensações e expressões que as obras artísticas despertam nas pessoas”, destacam os organizadores do projeto.

As oficinas estão sendo ministradas por Alisson Machado (Cinema), Tatiane Quintana (Teatro), Guto Vilaverde (Mosaico) e Ana Lúcia Vargas e Merlen Alves (Literatura).