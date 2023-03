Pugilista alegretense treina em plena praça e sonha com patrocínio

O alegretense Uelinton Dorneles, é daqueles que não desiste. Sem um local apto para os treinamentos de boxe e sem apoio, ele resiste praticando a modalidade com treinamentos em plena Praça Nova.

Ele se refere como “peleia”, e está em busca de um apoio, que permita sua participação no próximo dia 8 de abril, no Torneio 3 Fronteiras, na cidade de Uruguaiana.

Uelinton vai para o confronto contra o uruguaianense Gabriel Gonçalves, pelo título na categoria de 60 até 63kg. Gonçalves, é jovem, e acumula lutas internacionais, é mais alto, mais rápido, e mais eficiente do que o alegretense.

“Acredito que será uma luta bem difícil, a previsão é de três rounds de bastante confronto no corpo. Isso sabendo que ele é duas vezes mais alto”, antecipa a estratégia Dorneles, que ostenta um currículo com lutas importantes na região.

Mas para isso acontecer ele procura ajuda da comunidade. “Eu tô sem lugar para treinar, e procuro patrocinadores, como fruteiras, empresas, lojas do comércio. Tem toda de preparação de evento, tem a viagem, o translado até o local do evento, e um lugar para pernoitar da noite de sexta, até a noite de sábado que é a luta”, explica o boxeador.

O evento marca o retorno do alegretense. “Depois da pandemia, eu havia perdido todo o espírito de luta na pandemia, mas o Gabriel me desafiou, aliás, essa luta deveria ocorrer 4 anos atrás, ele me chamou várias vezes e eu nunca aceitei, em receio pela altura dele. E como recentemente eu voltei a treinar na Praça nova, sem muito interesse em lutar, já me senti um pouco melhor, e decidi aceitar o convite inesperado dele”, comenta.

Treinando atualmente em plena Praça General Osório, um local inadequado, Uelinton quer dar aulas de boxe. Interessados em colaborar com o atleta podem entrar em contato pelo telefone 55- 99706-7112.

Fotos: reprodução