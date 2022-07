Processo seletivo para oficiais temporários da FAB encerra dia 8

As inscrições eletrônicas encerram às 23h59min do dia 08/07/2022. Os Requisitos Específicos e as Condições para a Participação no Processo Seletivo constam no Aviso de Convocação.

O Serviço Militar, em caráter temporário tem como requisitos básicos, ser brasileiro nato; não ter completado 41 anos até a data da incorporação e possuir diploma devidamente registrado de conclusão do curso superior na área que deseja concorrer à vaga.

Prefeitura de Alegrete entrega seis veículos à Secretaria de Saúde

A Força Aérea Brasileira (FAB) encerra no próximo dia 8, os Avisos de Convocação que visam selecionar profissionais de nível superior para prestação do serviço militar voluntário, de caráter temporário, para o ano de 2022/2023.

O edital contempla vagas para diversas áreas de atuação: Técnico, Magistério, Segurança e Defesa, Medicina, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária. Clique nos editais:

https://arquivo.pciconcursos.com.br/comando-da-aeronautica-promove-quatro-processos-seletivos-para-oficiais-temporarios/1585404/fca7beb232/edital_de_abertura_avicon_qocon_mfdv_1_2022_2023.pdf

https://arquivo.pciconcursos.com.br/comando-da-aeronautica-promove-quatro-processos-seletivos-para-oficiais-temporarios/1585407/8e220945c6/edital_de_abertura_avicon_qocon_tec_1_2022_2023.pdf

A seleção envolve avaliação curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de condicionamento físico, entre outras etapas. Os requisitos específicos e as condições para a participação no processo seletivo constam no Aviso de Convocação.

Fujão: motorista colide em poste e abandona veículo

Os selecionados serão voluntários à prestação do serviço militar, em caráter temporário, para Quadros de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados para Profissionais de Nível Superior, na área Grupamento Técnico (QOCon Tec 1-2022/2023), Magistério (QOCon Tec MAG 1-2022/2023), Segurança e Defesa (QOCon Tec SED 1-2022), bem como no Grupamento de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (QOCon MFDV 1-2022/2023).

As inscrições eletrônicas ocorrerão entre às 10h de hoje, 27/06/2022 e 23h59 do dia 08/07/2022, por meio do endereço http://www.convocacaotemporarios.fab.mil.br

Requisitos Obrigatórios e Recomendações

Os voluntários devem ficar atentos aos documentos obrigatórios e aos parâmetros de qualificação, de forma a realizar a correta comprovação das exigências na validação documental e na avaliação curricular, confirmando a pontuação na seleção. Cabe alertar, ainda, sobre a necessidade de apresentação de exames médicos, que constam no Aviso de Convocação.

Os organizadores do processo seletivo recomendam aos candidatos que se antecipem para a realização dos exames, avaliações, atestados e laudos médicos a serem apresentados na Concentração Inicial, conforme previsto no Aviso de Convocação.

Foto: reprodução