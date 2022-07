Fujão: motorista colide em poste e abandona veículo

Share on Email

Na madrugada desta quinta-feira(7), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Tiaraju, em decorrência de um acidente de trânsito.

No endereço, os policiais se depararam um Fiat Uno. Tudo indica que o motorista que trafegava no sentido centro/bairro teria perdido o controle do veículo e colidiu em um poste de energia.

O Uno, com a dianteira danificada, estava com uma das rodas sobre o passeio sendo que o condutor não encontrava-se no local.

Foi confeccionada documentação e o veículo foi removido pelo guincho ao depósito do Detran.