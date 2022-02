Processos da Comarca de Alegrete estão sendo digitalizados

A Comarca de Alegrete está digitalizando os processos dentro do trabalho que vem sendo realizado em todo o judiciário gaúcho. Uma empresa terceirizada realiza este trabalho que já está bem adiantado no Fórum de Alegrete.

De acordo com juiz Rafael Echevarria Borba, o Fórum também, está passando por reformas internas no prédio.

A digitalização avança no Judiciário gaúcho e até o momento já foram mais de 400 mil processos digitalizados. Conforme a Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação (DITIC) do Tribunal de Justiça do RS (TJRS), já são mais de 1,4 milhão de processos pré-cadastrados no eproc em processo de digitalização e mais de 406 mil já tramitando eletronicamente no eproc. À medida que são convertidos, saem da etapa de pré-cadastro, sendo que esse número já superou 1,5 milhão.

Os resultados positivos também contam com a parceria dos Advogados, que até o momento, já digitalizaram mais de 14 mil processos de forma voluntária, colaborando com o judiciário gaúcho nesta missão.

O TJRS também já atingiu a meta do ingresso 100% eletrônico, quando da implantação do eproc nos Juizados Especiais Criminais em julho deste ano.

A estimativa é que todo o trabalho de digitalização esteja concluído em meados de junho do ano que vem.

Com informações do TJRS