Casos de violência contra mulheres continuam recorrentes

Os casos de violência contra a mulher são sempre recorrentes. Neste final de semana, no mínimo quatro registros foram feitos no plantão da delegacia de Polícia. São, na maioria, situações em que as vítima são agredidas verbalmente com palavras ofensivas e, em alguns casos ameaçadas de morte.

Entre os relacionamentos há casais que estavam juntos há mais de 20 anos, assim como, relacionamentos mais recentes de cerca de dois anos. Quase todos os registros identificam que os casais possuem filhos.

Um outro dado que aparece com frequência, é o consumo de álcool pelos companheiros que acabam agredindo inicialmente verbalmente e posteriormente passam às agressões físicas. O atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica que registram ocorrências na Delegacia de Polícia, também, tem o acolhimento da ONG Amoras.

A atuação da ONG Amoras, em Alegrete, é estritamente beneficente, sem fins lucrativos, se dá através de parcerias com o judiciário, nos acolhimentos de audiências de Maria da Penha e na Delegacia de Polícia.

Em tempos de pandemia, a dinâmica mudou um pouco, mas o acolhimento e o trabalho incansável das voluntárias, não. Isso é comprovado em uma de tantas lutas e conquistas.

A ONG está à disposição das mulheres vítimas de qualquer tipo de exposição, física ou moral indevida para apoiar e orientar. É importante deixar claro que é imprescindível que sejam feitas as denúncias nos órgão competentes, como Delegacia de Polícia ou Ministério Público para investigação dos fatos, apontar prováveis autores do fato criminoso, com consequente responsabilização dos mesmos nas esferas cíveis e criminais.

“Somente conseguiremos diminuir as consequências da epidemia chamada violência doméstica se formamos uma rede forte de apoio entre entidades públicas e organizações da sociedade civil.”- destacam as integrantes.

Na Polícia Civil há um painel em local público com informações sobre procedimentos em caso de violência doméstica e direitos de mulheres nessa situação, como forma de estimular as demais.