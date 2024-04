Procura pela vacina H1N1 em Alegrete ainda é baixa

Ela está sendo administrada nas salas das ESFs com sala de vacinação desde o dia 25 de março. Este ano, a campanha iniciou mais cedo devido ao aumento no número de internações por complicações da influenza.

Porém, a procura ainda está media, aqui em Alegrete, e a Secretaria da Saúde alerta que é importante que as pessoas procurem pelo imunizante que previne a gripe H1 N1. Nesta primeira etapa vieram para Alegrete 3.400 doses da vacina que é para os grupos prioritários.

Cantor Bruno Souza sai às ruas para mostrar a precária acessibilidade de Alegrete

No próximo dia 13( sábado) será o dia D, quando todas as UBS estarão abertas das 8h às 17h e, também haverá um ponto de vacinação no calçadão neste dia.

A vacina tem com objetivo diminuir internações, complicações e óbitos causados pela influenza. Este ano, no mesmo período a procura pela vacina aumentou em relação ao ano passado, comentou a Secretaria da Saúde

Com relação a vacina contra Covid, a Secretária, Nidieli Benevides, informa que estão sem vacina para pessoas a partir de 12 anos . Há um desabastecimento no Ministério da Saúde mas, o MS está em tratativas para compra, porém, não sabemos quando chega, cita.