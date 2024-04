Brigada Militar prende foragidos de Uruguaiana e Alegrete no bairro Piola

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ao se aproximarem da residência indicada, os policiais observaram o acusado, de 24 anos, na entrada da casa. No entanto, ao perceberem a presença da guarnição, o sujeito rapidamente se refugiou no interior do imóvel, buscando se ocultar em um dos cômodos.

Contudo, os policiais não apenas o identificaram, mas também abordaram outro homem, de 19 anos, e uma menor de idade. Todos os presentes foram submetidos a uma busca pessoal.

Consumidora de Alegrete ganha ação judicial contra a Ambev; veja por quê

Após consulta ao sistema integrado, constatou-se que o indivíduo de 24 anos estava foragido do sistema prisional da comarca de Uruguaiana. Além disso, o outro, de 19 anos, possuía um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela Comarca de Alegrete, relacionado a um incêndio criminoso no bairro Canudos.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência. Conforme apurado pelo PAT, a dupla pertence a uma facção e o indivíduo de Uruguaiana estava há alguns meses na cidade. O local onde foram presos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Isso demonstra a atuação eficiente dos policiais militares de Alegrete no combate ao crime.

Homem é alvejado por três tiros ao atender a porta de sua residência em Alegrete

Durante a operação, foram apreendidos três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais). A menor de idade presente no local não portava nenhum item ilícito e foi entregue ao responsável.