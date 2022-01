Produtora denuncia que fogo em sua propriedade foi criminoso

Moradora do Jacaraí realizou uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete, informando que, atearam fogo em lixo, em um sítio nas proximidades do seu estabelecimento, porém, com o vento o sinistro se alastrou e consumiu cerca de 1500ha. Deste montante, 90ha foram em sua propriedade, com prejuízos além do campo nativo, cercas e saleiras.

A produtora ressaltou que, havia retirado o gado em razão de que iria banhar e estava na mangueira, caso contrário, o prejuízo teria sido ainda maior. Também acrescentou que trabalharam 38h para conter o sinistro.

O fogo ocorreu na última semana com início dia 11.