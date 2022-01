Saiba como tomar a próxima dose de vacina depois de testar positivo para Covid

A onda crescente de casos da variante ômicron no Rio de Janeiro fez com que muita gente precisasse adiar a próxima dose do esquema vacinal, já que não é recomendado tomar a vacina durante o período de infecção.

Então, quando é o melhor momento para seguir com o processo de imunização?

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, se você está ou esteve com Covid, deve esperar 30 dias antes de tomar a sua próxima dose, contando a partir do dia do seu primeiro sintoma.

Se você testou positivo, mas está ou esteve assintomático, os 30 dias devem ser calculados a partir da data do teste.

Segundo especialistas que vêm acompanhando os casos de Covid desde o início da pandemia, este é o momento em que a resposta natural do corpo ao vírus começa a cair. O cálculo de tempo para que a infecção pode perdurar no corpo é de 14 dias e, após esse tempo, as próximas duas semanas costumam ter uma maior imunidade natural.

Após esse período, o corpo volta a ficar mais desprotegido e a vacina tem um efeito maior e melhor.

Alegrete já está com mais de 90%da população com esquema vacinal completo. De acordo com o último Boletim Epidemiológico o Município está com 1.945 pacientes com o vírus ativo.