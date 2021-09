Não seria exagero afirmar que o professor Cláudio Roberto Vargas Dutra vai curtir sua aposentadoria na estrada. Após um ano e meio sem aulas presenciais ele cumpriu seus últimos meses de trabalho com aulas online.

Um pouco diferente para quem ministra aulas de educação física, onde o movimento do corpo é fundamental. Mas ele contornou as dificuldades com muito dinamismo e profissionalismo.

Professor Cláudio recebeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo em sua residência. Já estava uniformizado para pegar a estrada. Oficialmente a aposentadoria chegou em 30 de agosto, e ele se antecipou por conta de um desgaste na coluna e comprou uma moto para viajar.

Professor Claudio pronto para pegar a estrada

O profissional se emociona e conta que não esperava a centena de comentários em uma postagem na rede social Facebook que anunciou sua aposentadoria. Duas fotografias em frente às escolas Farroupilha e Emílio Zuñeda bastaram para confirmar o reconhecimento pelo legado que deixou após 31 anos como educador físico.

Professou Claudio no Farroupilha depois de assinar aposentadoria

Ele brinca e diz que poucos alunos sabem o seu nome. Se diverte dizendo que eram muitos alunos e ele tinha certa dificuldade em decorar o nome de todos. Gritava “José”, Zé” e não foi que o apelido pegou e muitos ainda chamam ele de Zé.

Brincadeiras à parte, o alegretense concluiu o curso em Educação Física na Fundação Átila Taborda – FAT na cidade de Bagé, atualmente Urcamp. Finalizou os estudos em 1987 e de lá foi para Porto Alegre.

Como jogava futsal em Bagé, conquistou muitas amizades e logo que pegou o diploma foi parar no Sport Club Internacional. Preparador Físico do Inter, Cláudio ficou três anos e meio no Beira-Rio. Foi discípulo da escola comandada pelos mestres Abílio dos Reis, Dorinho e Bráulio. Trabalhou com o goleiro Preto, jogadores como Argel, Caíco, Luis Fernando, Mineiro, Anderson, Régis e outros dos anos 90.

Professor Cláudio retornou para Alegrete em agosto de 1990 e como professor da rede estadual, lecionou na Escola Farroupilha e no Emílio Zuñeda. Com um trabalho voltado à prática de educação física, formou alunos e conquistou diversos títulos, inclusive campeão do JERGS com o time do Emílio em 1996.

Professor Claudio com mais uma equipe de alunos

Professor Claudio com alunos do Emílio

Foram 31 anos como professor nas escolas estaduais e nesse intervalo foi professor no Colégio Divino Coração por 21 anos. Formou uma equipe de futsal e colocou um time no citadino de futsal. Cláudio lapidou jogadores de Alegrete que hoje atuam como profissionais. Sidnei do Real Betis da Espanha, Cristhian Vaghetti goleiro da ACBF e Nunes do Pelotas. Teve passagem pelo Flamenguinho, foram 15 anos no rubronegro alegretense.

“Sempre gostei do esporte e da prática de educação física. Não tinha objetivo de formar atletas, mas sim cidadãos através do esporte”, destaca o professor.

Cláudio, ex-aluno do Emílio Zuñeda, relembra dos jogos no campinho da Praça Nova, do campo do Emílio e dos jogos de futsal. Abandonou a turma do salão por conta de dores no quadril, ou melhor, como ele prefere dizer – a idade chegou.

Professor Claudio em frente a escola que trabalhou por 31 anos

O hobby de aposentado já tinha sido colocado em prática. Cessou o futebol e adquiriu uma potente moto de estrada. Com uma Yamaha Midnighti Star ele já esteve no Peru, Argentina, Paraguai e Mato Grosso. O professor não para, entre viagens menores encerrou a entrevista já colocando a motocicleta para fora da garagem.

Destino, interior do município de Soledade. Vai rever amigos e curtir o feriadão da Semana Farroupilha. “O bom de tudo isto é que não passei em branco na vida dos alunos. Esse é sem dúvida o maior reconhecimento para um professor”, comentou antes de pegar mais uma vez a estrada, sua terapia na nova vida de aposentado.