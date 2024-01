Professor Paulo Garcez Leães, recentemente falecido, recebeu comoventes homenagens em Pernambuco

O docente que era alegretense foi ex-aluno das primeiras turmas de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Alegrete.

A esposa Cristiane Ayala De Oliveira Leães, entrou em contato com o PAT e pontuou que ele era muito querido no IFSertao-PE em Pernambuco, além disso, teve uma trajetória muito linda. Ela está em Alegrete, onde uma cerimônia foi realizada na segunda-feira(29). Cristiane explicou que Paulo foi velado na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Depois, o corpo foi direcionado para Petrolina, onde também teve mais alguns momentos de homenagem com o pessoal do IF Sertão e com todos os conhecidos. Posteriormente, ele foi cremado lá e suas cinzas vieram para Alegrete, onde foram depositadas no jazigo da família junto com o pai e o tio dele, no Cemitério Municipal em Alegrete. E ainda nesta semana, outra parte das cinzas será depositada no jazigo da família dela em Uruguaiana. E a última parte retornará para Pernambuco para o sítio dele, no distrito de Umãs, em Salgueiro, Pernambuco.

Abaixo uma homenagem realizada pelo IFSertão-PE.

Paulo volta ao seio do Deus da vida que há 49 anos foi enviado como presente e dom para cada um de nós. Ele chegou no Sertão Pernambucano e se fez um de nós! Chegou de mansinho, com jeito sereno, calmo, paciente de ser.

Um menino, no corpo de um homem!

Um companheiro de jornada íntegro!

Um educador comprometido!

Um servidor ético!

Um marido atencioso, compreensivo, amoroso e parceiro de todas as horas.

Embora sentisse saudade dos seus que estavam tão distantes, não demonstrava, ao contrário: Procurou fincar raízes e ser feliz cumprindo a missão que Deus lhe havia confiado, sendo uma presença acolhedora junto aos servidores, aos estudantes, aos pais, aos vizinhos e a todos que dele se aproximassem.

Fez-se um de nós! Um sertanejo! Um sulista-sertanejo que deixou em cada um de nós BELAS e DOCES lembranças que nos acompanharão sempre! Como disse a filha de Valter a você, Cris: mesmo que ele tenha partido, as lembranças não foram, ficarão sempre com você.

Paulo retorna para os seus, efetivamente, como uma lembrança viva de um filho amoroso, um irmão parceiro, um marido dedicado, um tio bonachão, um cunhado amoroso e um amigo fiel!

Que a alma de Paulo Descanse em paz! Que o Bom Deus o acolha! Pois sabemos que a missão dele foi cumprida e caberá a nós continuar no caminho. Que Deus console Cris, a Mãe e toda a família de Paulo e os ajude a atravessarem esse momento escuro da morte, na esperança de que um dia todos nos reencontraremos.

Descanse em paz querido irmão e amigo! A todos os familiares nosso abraço carinhoso!

Já na academia de poetas em Salgueiro foi declamado em sua homenagemo seguinte poema:

Saudade é uma ferida,

Que demora pra sarar,

Parece nunca acabar,

A dor da triste partida,

Na Viagem só de ida,

Um vai que não tem volta,

Nela tem uma escolta,

De Anjos do Nosso Senhor,

Lá tem muita Paz e Amor,

Quando entra não se solta.

Fábio Marins