Um ato de louvor do alegretense que foi guia de atleta deficiente visual na Meia Maratona da Independência

Entre os 274 corredores, um atleta alegretense se destacou em correr a prova de 21km, como guia de um atleta deficiente visual, o único participante na categoria especial.

Gelson Qeller Almeida é integrante da LS Assessoria Esportiva, e conta que não estava treinando volume alto para uma meia maratona, por estar voltando de uma lesão. Uma semana antes da prova ele encerrou um treino com o amigo Dione Rodrigues, também integrante da assessoria e postou o treino em rede social, marcando a assessoria como de costume.

Gelson, conta que em minutos, o professor Leonardo Rodrigues já mandou uma mensagem que tinha falado com o Ricardo da Guiar de Uruguaiana e precisava de uma pessoa para guia de um atleta deficiente visual de Sobradinho.

“O Leonardo me disse: Gegel tem uma missão pra ti gurizão e eu acabei aceitando na hora. Ele me mandou mensagem e na hora eu falei que sim, mesmo sem estar treinando para distância mas meu coração falou sim e na hora eu aceitei o convite”, relembra o atleta.

E assim no domingo com a largada às 7h, Gelson conta que conheceu o atleta que iria percorrer 21km. “Uma baita pessoa. Seu Alcemar, era 6h40min, ele simplesmente me olhou e falou vamos lá meu amigo dá uma aquecida. Dali para frente parecia que a gente corria juntos há anos. Um cara fora do série mesmo, com uma vontade e um prazer de estar ali fazendo aquilo”, revela o alegretense.

“Como nunca tinha feito esse papel de guia na vida, de saída como todo o compromisso que a gente pega, dá aquele frio na barriga de não fazer nada errado, mas a confiança que ele depositou em mim, me deixou tranquilo em correr com ele”, resume, orgulhoso.

Gelson destacou que foi uma ajuda mútua, momento ímpar na vida de um corredor. “Para me ajudar cada vez que eu perguntava se ele estava bem a resposta era sempre – estou ótimo e feliz por está aqui – Aquela resposta dava uma moral na carcaça para seguirmos firme e forte”, relata.

Alcemar Lemos Dos Santos é atleta do Projeto Sexto Sentido, da cidade de Sobradinho, ele foi o campeão na categoria especial (Deficiente Visual), ao percorrer os 21km com o guia Gelson Almeida no tempo de 2 horas 49 minutos e 49 segundos, o pace da dupla foi de 5’56.

“Só agradecer mesmo de coração a ele que confiou em mim. Os professores Leonardo (LS assessoria esportiva), e o Ricardo da Guiar de Uruguaiana, por me darem a oportunidade. Isso é a corrida, mostrando a força do esporte. Só gratidão e agradecer sempre todos. O ciclista Júlio Cesar Santos, no apoio que também estava ali sempre pronto de bicicleta, oferecendo água. Fera demais”, menciona o atleta.

Fotos: Paulo Germano e Simone Fagundes/Alegrete Correr