Nessa edição do simpósio, a profissional juntamente com o professor Ecivaldo de Souza Matos (USP), coordenaram a 1ª edição da trilha de Relatos de Experiências.

Durante o evento, além de assistir às sessões técnicas com relatos de experiências e integrar a mesa redonda “Coordenações de trilhas: reflexões sobre o processo de revisão e questões éticas em pesquisa”, a educadora assistiu às palestras, participou do “Workshop sobre Ensino de Interação Humano-Computador (WEIHC)”, do minicurso “Ética em UX: Como Evitar Padrões Manipulativos de Design”, do “II IHC Walk & Run”, da roda de conversa sobre “A presença feminina na área de IHC” e das atividades de celebração dos 25 anos do evento.

No encerramento do evento, durante a celebração, houve entrega dos certificados para os autores dos melhores artigos. Também teve acesso à informação de que estaria entre as pessoas autoras dos trabalhos mais citados dos 25 anos do IHC, destacando-se 2 trabalhos entre os 25 mais citados: (Confira)

Amanda Meincke Melo and M. Cecília C. Baranauskas. 2006. Design para a inclusão: desafios e proposta. In Proceedings of VII Brazilian symposium on Human factors in computing systems (IHC ’06). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 11–20. https://doi.org/10.1145/1298023.1298026

Claudia Tambascia, Ismael Ávila, Lara Piccolo, and Amanda Meincke Melo. 2008. Usabilidade, acessibilidade e inteligibilidade aplicadas em interfaces para analfabetos, idosos e pessoas com deficiência. In Proceedings of the VIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC ’08). Sociedade Brasileira de Computação, BRA, 354–355. https://dl.acm.org/doi/10.5555/1497470.1497538

Além disso, a educadora da Unipampa Campus Alegrete, figura como 17ª no ranking das 25 pessoas autoras mais citadas no evento, totalizando 825 citações.

Para a professora Amanda, que desde o ano passado representa a Região Sul na Comissão Especial de Interação Humano-Computador (CEIHC) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), participar dessa edição do simpósio foi uma forma de estreitar laços, contribuir com a comunidade de Computação do Brasil e projetar a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em cenário nacional. Retorna às suas atividades no Campus Alegrete da Unipampa com várias ideias para serem amadurecidas e algumas delas consolidadas.