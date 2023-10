Alegrete se consolida como grande fronteira agrícola do RS com aumento da soja

Isso representa um incremento no plantio da soja com mais de 120 mil ha cutivados, em 2023 no Município.

Soja em Alegrete

O aumento dessa cultura e mais o trigo junto com o arroz, é um incremento no desenvolvimento da economia, gerando emprego e aumento do retorno de imposto ao Município, que poderá com isso investir em melhorias gerais à sua comunidade, comentou Amaral. Produtores de outras regiões do Estado já se estabeleceram aqui, o que fez com que criassem novos postos de trabalho na área rural, aumentasse a venda de máquinas e implementos agrícolas e, também, fizessem investimentos em imóveis na área urbana, lembrou o adminsitrador de Alegrete.

O Engenheiro Agrônomo, Tiago Soares Pedroso, da EMATER, comentou que desde 2013 estamos registrando um aumento do cultivo de soja, e em 2018 foi o ápice dessa cultura. Isso fez com que em 2022 Alegrete passasse de segundo PIB agrícola do RS para primeiro do Estado, o que rende muito retorno de impotos à Prefeitura, observou Pedroso. Ele dise que fazem o acompanhamento encaminhando os pequenos produtores de soja ao Pronaf, para que possam ter acesso a recursos com juros menores, e também na fiscalização de perdas para que possam encaminhar o Proagro.