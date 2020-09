Professora surpreende alunos vestida de carteira para entregar “mimos” aos estudantes

Compartilhe











No lugar da lousa, uma tela. Um cantinho sossegado em casa substitui, por enquanto, a sala de aula. Em tempos de pandemia, do novo coronavírus, a tecnologia se mostrou uma grande aliada, principalmente na educação.

Os professores encaram diariamente os desafios, do ensino online, conciliando isso tudo com a família e seus filhos, que também estão em casa, com aulas pela plataforma.

Um belo exemplo ocorreu no final do mês de agosto em Alegrete. A professora Idi Brandolt, não se conteve em somente em ver os seus alunos pelo computador como faz duas vezes na semana, pela plataforma, online das duas turmas de segundos anos Iniciais, da E. E. E Médio Demétrio Ribeiro.

Foi durante uma conversa com seu esposo, que ele teve a ideia dela visitar os alunos, vestida de carteira. A professora Idi amou a ideia e pediu a roupa de carteiro para o amigo Alex Rodrigues, que prontamente emprestou.

O esposo Fabio está sempre auxiliando em tudo, ainda mais agora que os trabalhos e aulas online aumentaram muito. Ela ainda trabalha com o curso de Pedagogia, na Unopar, que também tem aula online. A filha do casal está com 5 anos e estuda na plataforma. A pequena necessita de auxílio para as atividades, do casal que aos finais de semana vai para zona rural, dar uma assistência para os pais.

A professora dividiu a ideia com uma colega da escola que é mãe de uma das alunas, é professora e vice – diretora, da escola. “Ela me incentivou muito dizendo que planejasse e seguisse em frente com meu plano. Entrei em contato com os pais das duas turmas, durante a semana, comunicando e sabendo os endereços”, explicou.

O planejamento levou uma semana para ficar pronto, organizado e no dia 29 de agosto, sábado passado, às 13h, “com as benção de Jesus”, faz questão de frisar a educadora, o projeto se concretizou.

A tão esperada visita da Carteira aos alunos foi um sucesso. Somente o pessoal de casa sabia da surpresa. “Saímos pelos bairros e pelo centro da cidade para o tão esperado encontro com meus alunos. Em cada casa que chegávamos, éramos recebido com muita alegria e, as emoções iam tomando conta do coração de todos que estavam por perto”, conta a professora.

Idi disse que muitos pais compraram presentes e pediram aos filhos que escrevessem cartinhas, para mostrar para a professora na próxima aula online. “Eles escreveram, mensagens lindas! A maioria dos alunos, não me reconheceu no primeiro momento, mas depois de lerem a cartinha, pegarem o mimo que levei, descobriram que, quem estava ali, era a professora e não a Carteira dos Correios. A primeira reação dos alunos e, a mais emocionante, foi de correrem em minha direção, para tentarem me abraçar”, se emociona ao descrever a cena.

“Foi uma tarde e início de noite, pois acabamos, às 20h, inesquecível, repleto de surpresas, emoções e muito amor”, conclui a professora.

Com a certeza que todos os alunos que receberam a visita guardarão esse dia, com muito carinho em seus corações, a professora diz que foi extremamente gratificante a ação. “Eu levarei uma lembrança para sempre, dessa experiência maravilhosa, na minha vida. Amo minha profissão”, avaliou Idi Brandolt.

