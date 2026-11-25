A atividade reuniu professores, estudantes, autoridades e representantes de entidades para compartilhar experiências e promover reflexões sobre a construção de uma educação antirracista no ambiente escolar.

O presidente da Escola do Legislativo, vereador Gilmar Martins, destacou a importância da programação desenvolvida durante a Semana da Consciência Negra e da escolha de uma formação voltada à educação antirracista para marcar o encerramento das atividades.

A iniciativa foi organizada pelo Coletivo de Igualdade Racial e Combate ao Racismo Professor Renato Mendes Jaques, com apoio da Escola do Legislativo. Durante sua manifestação, o parlamentar também cumprimentou o coordenador do coletivo, professor Jorge Sitó, pela realização do curso, e o 19º Núcleo do CPERS, que recebeu a atividade.

Educação Antirracista na prática

Um dos destaques da programação foi o painel com professoras da rede de ensino, que apresentaram experiências e práticas pedagógicas desenvolvidas em diferentes instituições, demonstrando como a educação antirracista pode ser incorporada ao cotidiano escolar.

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Aline Castilhos compartilhou experiências da educação do campo; Ana Lúcia Vargas apresentou práticas desenvolvidas na Escola Dr. Romário Araújo (CIEP); Janaína Fagundes abordou as atividades realizadas na Escola José Bonifácio; Júlia Santos e Mariana Vargas trouxeram experiências da Escola Waldemar Borges; e Merlen Alves apresentou relatos do Instituto Oswaldo Aranha. A mediação do painel ficou a cargo de Maíse Coelho.

A proposta foi valorizar iniciativas já desenvolvidas nas escolas e estimular o diálogo sobre estratégias pedagógicas que contribuam para o enfrentamento do racismo e para a valorização da história e da cultura afro-brasileira.

Cultura e homenagem

A programação também reservou espaço para a expressão cultural, com apresentação da bateria Pura Cadência, da Escola de Samba Unidos dos Canudos.

Outro momento marcante foi a homenagem ao professor Renato Mendes Jaques, cuja trajetória e legado na luta antirracista foram lembrados por seus familiares, que participaram da atividade. Durante a homenagem, foi exibido um vídeo com registros de sua história e atuação, reforçando a importância de sua contribuição para a promoção da igualdade racial.

Participação e representatividade

O encontro contou com representantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial, dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabis) do IFFar e da Unipampa, estudantes da Unipampa, União Operária, AfroLeal e CPERS Alegrete, entre outras representações.

Também estiveram presentes Leonardo Preto, diretor regional do CPERS, e Jorge Sitó, coordenador do Coletivo de Igualdade Racial e Combate ao Racismo Professor Renato Mendes Jaques.

O encerramento da Semana da Consciência Negra reafirmou a importância de espaços de formação, diálogo e compartilhamento de experiências para fortalecer práticas educacionais comprometidas com a igualdade racial e o combate ao racismo.

Fotos e Fonte: Imprensa e Comunicação/CMA