A iniciativa reúne profissionais da saúde de diferentes municípios da região para atividades de capacitação, atualização técnica e troca de experiências.

Coordenado e organizado pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), o encontro tem como objetivo qualificar a atuação dos profissionais envolvidos nas ações de prevenção, vigilância e controle dessas doenças.

Em Uruguaiana, a programação ocorre em dois momentos. Durante a manhã, as atividades teóricas são realizadas no SENAC, com palestras e orientações técnicas. No período da tarde, os participantes desenvolvem atividades práticas no Laboratório de Patologia da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

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Conforme a delegada adjunta da 10ª CRS, Andreia Carneiro, a realização do simpósio em duas cidades foi planejada para facilitar a logística e possibilitar a participação dos municípios que integram a área de abrangência da Coordenadoria.

Prevenção e vigilância em saúde

O conteúdo do simpósio contempla questões relacionadas ao controle e à profilaxia da raiva, além das estratégias de vigilância da febre amarela. A programação combina conhecimentos teóricos e atividades práticas, aproximando as orientações técnicas da realidade enfrentada pelas equipes nos serviços municipais de saúde.

A capacitação busca aprimorar os conhecimentos dos profissionais e fortalecer os procedimentos adotados na identificação de situações de risco, prevenção e vigilância epidemiológica.

Integração entre os municípios

Além da atualização técnica, o encontro proporciona um espaço de integração e compartilhamento de experiências entre profissionais de diferentes municípios da região. A troca de informações permite conhecer práticas desenvolvidas nos serviços de saúde e ampliar a articulação entre as equipes.

A iniciativa reforça a importância da capacitação permanente e do trabalho integrado entre os municípios e os órgãos estaduais de saúde, contribuindo para o fortalecimento das ações de vigilância e proteção da saúde pública.

Fotos: 10ª CRS