Professores da EMEB Saint Pastous se reinventam para chegar a todos os alunos na pandemia

Diante do cenário que estamos vivendo, com a suspensão de aulas e atividades presenciais e devido a alta disseminação do novo Coronavírus, sem a possibilidade de entregar atividades impressas, a adaptação de professores e alunos evidenciou outras formas de abordagem na educação: a de ensinar por meios virtuais.

Para que os alunos não fossem prejudicados, os professores da Escola Municipal de Educação Básica Antônio Saint Pastous de Freitas foram à luta e, desde o início de março,não medem esforços para que as aulas aconteçam e todos os alunos tenham acesso, informa a diretora,

Ainda sem contar com a plataforma de estudos e ciente de todas as adversidades como acesso à internet, falta de computadores e telefones celulares, foram criados grupos de whatsapp para as turmas. – E, sem subestimaram seus alunos, estes professores planejaram suas aulas, com o uso das mais variadas ferramentas ofertadas pela tecnologia como google meet, whatsapp, google formulário, powerpoint, podcast e outros, informou a diretora,

Para a organização destas intervenções foi criado um horário especial, contemplando todas as disciplinas, nos dois turnos.

A grande surpresa, de acordo com a diretora, foi a adesão e retorno por parte dos alunos, com um percentual de participação muito bom. Ela informa que já na primeira semana, sem alcançar os objetivos desejados, os professores juntamente com a equipe diretiva e orientação educacional se mobilizaram para conseguir o contato de todos os alunos, atualizar os grupos de whatsapp e garantir o comprometimento de todos. Também, contaram com a doação de aparelhos de telefone celular.

A meta é atingir cem por cento dos alunos e devido a isso os esforços não param e o trabalho de mobilizar famílias para o auxílio neste objetivo é diário, contando sempre com o feedback dos professores.

Vera Soares Pedroso

fotos arquivos da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas