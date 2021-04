Estelionatários clonam WhatsApp do Prefeito de Manoel Viana

Golpes de empréstimo pelo WhatsApp se tornaram populares pela facilidade que os fraudadores têm em relação ao processo de ativação de um chip a partir de um número de telefone. Com algumas informações da vítima, não é preciso muito esforço para clonar a linha e acessar as contas que a vítima têm em serviços online. Entenda o golpe e saiba como se proteger daquele pedido estranho de um amigo no WhatsApp.