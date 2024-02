Professores da rede municipal iniciam jornada com acolhimento no CTG Farroupilha

No dia 15, foi a vez do acolhimento pela Secretaria de Educação e prefeito em exercício, Jesse Trindade, aos servidores das escolas da Rede Municipal, em atividades, à tarde, no Centro Cultural, e à noite aos professores no CTG Farroupilha.

Com o salão da entidade lotado, eles foram recebidos pelo Secretário Rui Medeiros, a diretora pedagógica Gabriela Rosso e o prefeito em exercício Jesse Trindade. Secretários municipais prestigiaram o início das atividades letivas dos professores da rede municipal. Ao saudar a todos, ela lembrou que o amor move o educar, porque é uma atividade que exige muito de quem a pratica e se estavam ali e porque realmente gostam do que fazem, e isso é fundamental no construir da educação. Gabriela enfatizou dizendo: “que temos que nos mostrar mais, tirar toda essa riqueza produzida dentro das escolas, para que a sociedade conheça o quanto nossos professores trabalham em projetos que ajudam na formação de todos os nossos educandos em Alegrete”.

Fazenda arrombada deixa prejuízo de 12 mil reais ao proprietário

Dinâmicas, abraços calorosos entre colegas e muito incentivo a cada um dos educadores da rede municipal marcaram o início das atividades de 2024, antes das atividades em salas de aula. O trabalho foi conduzido por Ezequiel Rosa, do SEBRAE, que falou sobre “seja o maestro de sua vida”.

Comerciante alerta: a população não deve deixar morrer os mercadinhos de bairro

O secretário Rui Medeiros agradeceu a cada um pelo trabalho de 2024, dizendo que vão se empenhar em cada vez mais melhorar tudo o que se refere à educação no município, porque sabem do potencial humano que têm com os docentes da Rede Municipal, responsáveis pela formação de conhecimento a cinco mil alunos, dentre as 32 escolas da Rede Municipal.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, disse que o trabalho na educação se desenvolve em diversos ângulos, de forma sempre enriquecedora, disseminando os mais variados conhecimentos para a formação de valores e ações na sociedade. Ele agradeceu a todos que dedicam praticamente a sua vida para educar, lembrando que todos os esforços serão envidados para que a educação tenha suporte para mais um ano letivo profícuo.