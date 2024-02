Carnaval de Rua| Recursos para custear infraestrutura na avenida serão administrados pela Prefeitura

Share on Email

Depois da confirmação de que o Carnaval fora de época vai ser realizado em Alegrete, no final de semana do dia das mães, surge o questionamento sobre os recursos para a montagem da infraestutura da Avenida Inácio Campo e Menezes para a realização da festa. O presidente da Assercal, Rafael Faraco diz que o recurso entre 350 a 390mil será para pagar a contratação de arquibancadas, camarotes, som, iluminação, banheiros, segurança, PPCI e bilhetria.

O projeto, conforme o carnavalesco já está pronto e será entregue diretamente ao Prefeito em exercício Jesse Trindade, esclarece. O valor, conforme o presidente da Assercal será administrado pelo município que vai contratar uma equipe ou várias equipes ou por modalidade de licitação ou tomada de preço.

O local para os desfiles, decidido pelas Escolas de Samba é lá, e mesmo que fosse aqui embaixo, esclarece Faraco que o custo seria o mesmo. -E aqui será inviável, não tem como trancar o trânsito numa via de muito fluxo como a Eurípedes que dá acesso à Zona Leste e provoca, inclusive, engarrafamentos, no acesso à ponte em horários de pico na cidade

A realização do evento este ano, independe do que está sendo apurado pelo Ministério Público em relação as obras dos camarotes em 2023.