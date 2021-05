Professores de Porto Alegre serão testados a cada 21 dias para retomada presencial

— Vamos testar todos agora e, partir do 21º dia, vamos disponibilizar novamente os cupons para testar novamente. E 21 dias depois, de novo. E mais 21 dias depois, novamente. Quanto tempo a gente vai testar? Ainda não sabemos. Vamos observar os resultados — explicou o chefe da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter.

– Vamos testar agora e já definimos que vamos fazer sistematicamente por um tempo a testagem, para a gente avaliar os protocolos, se estão ocorrendo com naturalidade, se houve aumento no número de pessoas contaminadas, tudo isso para a gente reduzir o dano, reduzir a possibilidade de contaminação em massa — disse o chefe da Vigilância em Saúde municipal, durante transmissão ao vivo pela internet sobre o tema.

A prefeitura garante que, sempre que houver um caso positivo em uma escola , todos que tiveram contato presencial com a pessoa contaminada serão testados, ou seja, serão testados todos aqueles com quem o infectado se encontrou presencialmente.

Ritter também defendeu o uso do teste laboratorial de tipo RT-PCR. A testagem com esta tecnologia tem a vantagem de ser mais sensível para detectar casos positivos em assintomáticos, mas tem o prejuízo de levar em média três dias para se obter o resultado.

— É uma ação de controle e, por isso, a gente usa o RT-PCR, que mostra a atividade do vírus. O teste ideal é o RT-PCR. Tem outros testes, como o antígeno, teste rápido, mas não testa a atividade, vai pegar depois. Nós buscamos as melhores evidências. Claro que o ideal seria testar com mais frequência, mas a gente quer neste momento avaliar (por meio da testagem) se os protocolos são adequados — ressaltou Ritter, na mesma transmissão.