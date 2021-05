Homem quebra as portas da casa e ameaça matar a ex-companheira

Compartilhe















Uma mulher de 29 anos sofreu graves ameaças do ex- companheiro, no bairro Vila Isabel, em Alegrete.

Conforme ocorrência policial, a Brigada Militar foi acionada depois do acusado chegar, durante a madrugada na residência da vítima, descontrolado.

Ele quebrou duas portas, frente e fundos. Na sequência, com uma faca ameaçou a vítima de morte e, não satisfeito, quebrou o celular dela.

Para causar mais pânico, o indivíduo colocou fogo em um tecido que estava no pátio da residência da ex- companheira. Ela disse aos policiais que teve um relacionamento de aproximadamente um ano com o acusado, mas estão separados há um mês.

A Brigada Militar esteve no endereço, porém, o homem já havia saído. Apenas a vítima foi levada à delegacia de Polícia para fazer o registro.