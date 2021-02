Profissionais da linha de frente e idosos de casas lares recebem a segunda dose da vacina em Alegrete

Compartilhe















Desde que iniciou a chegada de vacinas em Alegrete, em janeiro deste ano, o Município recebeu 2.780 doses de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com a Delegacia Regional de Saúde, Heilli Temp, 100% dos profissionais da saúde da linha de frente foram vacinados. Porém, no total de profissionais da saúde, aqui de Alegrete, esse índice de imunização chega em torno de 81%, que receberam a primeira dose e vão receber a segunda do imunizante. Da área de saúde, de acordo com a Coordenadoria de Saúde são 2.033 servidores, sendo que 1.651 já foram imunizados.

Nesta quinta feira serão vacinados com a segunda dose quem recebeu a vacina no mês de janeiro, os profissionais da linha de frente da área da saúde e os idosos das casas de repouso.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, informa que estão recebendo mensagens de idosos com 85 anos e mais que não estão na cidade e vão chegar esta semana e querem ser vacinados. Ela acredita que quando chegar a outra remessa de vacinas poderá ser ampliado a imunização a oura faixa etária de idosos. A previsão é para o final deste mês.

Vera Soares Pedroso