O Departamento de Biodiversidade (Dbio) entregou, no fim do mês de julho, mais duas certificações do Programa Campos do Sul. As propriedades, localizadas nos municípios de Alegrete e Quaraí, na fronteira, foram classificadas como de níveis avançado, por adotarem práticas que resultam em benefícios à biodiversidade dos campos nativos.

Em Alegrete, a entrega foi para a Chácara Carancho, que desempenha a atividade de criação de ovinos. Já em Quaraí, a certificação foi dada à Chácara Velha, que produz ovinos e bovinos.

O diretor do Dbio, Diego Pereira, afirma que os resultados são fruto de uma longa caminhada e que, até o final do ano, haverá mais entregas de certificações. “É uma alegria ver o Programa contribuindo para os produtores rurais que, muitas vezes, ficam desassistidos e sem suporte técnico”, celebrou.