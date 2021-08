Café com Bike em São Francisco de Assis teve participação de ciclistas alegretenses

O primeiro domingo de agosto foi marcado por aventura, adrenalina e muita força física.

A cidade de São Francisco de Assis foi cenário para mais uma edição do Café com Bike. A 3ª edição mostrou mais uma vez a beleza exuberante das paisagens da região.

Ciclistas atravessaram riachos

O grupo de ciclistas Legião do Pedal proporcionou mais um evento cicloturístico contando com aproximadamente 60 ciclistas de diversas cidades da região.

Percurso agradou os atletas

De Alegrete, 10 atletas encararam o desafio. O café só era servido para quem completasse um percurso recheado de obstáculos naturais. A altimetria superou o 1.200 metros e brindou os ciclistas com estradas e trilhas de tirar o fôlego.

Ciclistas percorreram trajeto com pouco mais de 50 km

“A aventura foi garantida, a gente sofre no percurso, mas já fica planejando o próximo. E o café foi nosso grande incentivador. Quantas delícias nos esperando. Que domingo espetacular promovido pelos amigos do Legião do Pedal”, comentou Clariani Rocha integrante do Trilha Aventura.

Trecho mais difícil do percurso

O evento faz parte de um projeto do município e tem como principal objetivo promover a integração entre ciclistas de São Francisco de Assis e Região, além mostrar as belezas naturais do interior do município, fomentar o comércio de cada localidade, em especial as agroindústrias, bares e armazéns no interior.

Ciclistas de Alegrete marcaram presença

Em virtude dos protocolos sanitários de cada cidade, a terceira edição do Café com Bike, foi o primeiro evento aberto a ciclistas de fora da cidade. Ao todo cerca de 60 ciclistas de São Francisco de Assis, Alegrete, Santiago, São Vicente do Sul, Manoel Viana e Unistalda estiveram participando da aventura de cicloturismo.

Café colonial serviu para repor energia dos participantes

Os ciclistas percorreram estradas de chão da Porteira do Toroquá, Encruzilhada, até serem recepcionados na Agroindustria Massa de Frutas Dal Soto para um bem servido e delicioso café no estilo colonial.

Continuando o trajeto através do Rincão Boneli, Rincão dos Lamberti, Passo do Leão assim retornando ao município. O grupo Legião do Pedal contou ainda com o apoio da Administração Municipal através do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Turismo e Desporto, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Indústria e Comércio para a realização do evento.

Edição foi a primeira com atletas de fora

Fotos: Francisco Haigert e reprodução