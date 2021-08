A turma 162 do Colégio Divino Coração prestou uma homenagem ao artista alegretense Paulo Houayek (1947-2001).

Orientada pelo professor Eduardo Cristello Castro, responsável pela disciplina de Artes, a turma 162 do sexto ano, fez uma releitura de uma de suas obras.

A atividade despertada com a reinauguração do Aeroporto Regional Gaudêncio Ramos, onde as obras de Paulo Houayek estão retratadas nas paredes, contribuiu para o conhecimento dos alunos que foram elogiados pelo trabalho apresentado.

os alunos motivados pelo estudo das técnicas do afresco e muralismo fizeram a releitura com criatividade. Segundo o professor da turma, existe também uma preocupação de que a obra seja preservada, visto que é pintada diretamente na parede e pode sofrer alterações com as ações do tempo.

O pintor, desenhista e restaurador, realizou estudos de pintura na Universidade Federal de Santa Maria em 1974. De 1975 a 1979 esteve na Espanha estudando pintura, desenho e restauração na Escola Superior de Belas Artes de San Fernando, Madrid.

Com a turma de restauração da escola espanhola, restaurou os afrescos da Ermida de San Satúrio, em Soria, trabalhando também com a equipe do Instituto Central na restauração das pinturas murais de Goya, na Cartuja de Aula Dei, em Zaragoza. Fez exposições individuais no MARGS (1973), na Galeria Egam, Madrid (1974), no MASP (1982), na Galeria Tina Presser (1986), entre outras.

Participou também de diversas coletivas e salões em Porto Alegre, Santos, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Paraná e na Espanha. Foi professor na Escola Nacional de Belas Artes da UFRJ.