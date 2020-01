Programa Família Acolhedora já tem três famílias cadastradas em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, divulga a relação das famílias habilitadas no Programa Família Acolhedora. Após receberem treinamento da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Provisório, as famílias deverão acolher as crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, inclusive com deficiência, afastados do convívio familiar por determinação judicial por situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva.

Famílias habilitadas:

1 – Andressa Cadigune Rodrigues

2 – Carmem Machado de Lima

3 – Marifé Damasceno Martins