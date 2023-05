Programa Prefeitura no Interior vai à localidade de Jacaquá neste sábado

Essa iniciativa pioneira tem como objetivo descentralizar os serviços da administração municipal, levando as ações governamentais diretamente para as comunidades do interior. Através da presença de diversas secretarias, serão realizadas obras de manutenção e reparos em infraestruturas locais, além de ouvir as demandas e sugestões da população.

Durante o evento, cada secretaria municipal estará presente para oferecer atendimento e esclarecer dúvidas da população. As pastas apresentarão seus projetos em andamento, destacando os benefícios para a comunidade e a forma como as ações governamentais estão impactando positivamente a vida dos cidadãos.

Além disso, os secretários municipais estarão disponíveis para ouvir as necessidades da população e receber sugestões para aprimorar ainda mais os serviços oferecidos pela prefeitura. Será uma oportunidade valiosa para estabelecer um diálogo direto entre a administração municipal e os moradores do Jacaquá.

A presença do prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade demonstra o comprometimento da gestão em estar presente e atuante em todas as regiões do município. Essa iniciativa reforça a importância de valorizar e entender as demandas das comunidades do interior, promovendo um governo cada vez mais próximo e eficiente.

Portanto, no próximo sábado, os moradores de Jacaquá terão a oportunidade de participar ativamente do desenvolvimento de sua cidade. O Programa “Prefeitura no Interior” promete ser um evento enriquecedor, permitindo que a população conheça os projetos em andamento, apresente suas sugestões e acompanhe de perto as ações da administração municipal.

A expectativa é de que essa iniciativa fortaleça o vínculo entre a prefeitura e a população, resultando em melhorias significativas para o município como um todo. A presença dos moradores é fundamental para contribuir com ideias, sugestões e críticas construtivas, colaborando para uma gestão mais participativa e eficaz.

Todos estão convidados a participar da 6ª Edição do Programa “Prefeitura no Interior” neste sábado, dia 20, na EMEB Costa Leite.