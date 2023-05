Mulher é assediada por outro homem, companheiro não a protege e a tranca em casa

A situação descrita a seguir é lamentável e, infelizmente, é uma realidade enfrentada por muitas mulheres em todo o Brasil. A violência contra a mulher é um problema que deve ser combatido com a máxima urgência e severidade. Nenhum indivíduo tem o direito de ameaçar ou agredir outra pessoa, especialmente por motivos de gênero.

Nessa situação, a vítima em questão foi corajosa ao não se intimidar com as abordagens do agressor, mesmo tendo sido assediada anteriormente por ele no local de trabalho. Infelizmente, a situação se agravou quando o agressor a procurou em sua própria casa no bairro Vila Nova. Mas, novamente, ela mostrou força e determinação ao procurar ajuda e acionar a Brigada Militar.

No entanto, é lamentável que o companheiro da vítima tenha tido uma reação tão negativa e agressiva diante da situação. Ele deveria ter se mantido ao lado da mulher, apoiando-a e protegendo-a em um momento tão difícil. Em vez disso, ele a insultou e a agrediu psicologicamente, deixando-a trancada em casa.

Felizmente, a mulher conseguiu encontrar uma saída e pedir ajuda. Além disso, a ação rápida da Brigada Militar foi crucial para garantir a segurança da vítima. Não há justificativa para qualquer tipo de agressão ou assédio, seja no ambiente de trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar.

Levada à DP, a vítima solicitou Medida Protetiva contra o companheiro e fez um registro contra o colega de trabalho.