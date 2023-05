Teatro Serelepe: A Terapia do Riso aterrissa em Alegrete neste fim de semana

Mesmo com peças de drama, entre os mais de 50 espetáculos do grupo, são as voltadas ao riso que arrastam multidões nos estados do sul. A atual equipe de atores do Teatro Serelepe, tem à frente, Marcelo Benvenuto Almeida, que herdou da família a vocação para as artes cênicas numa história que remonta ao ano de 1929, quando a CIA de Teatro Serelepe foi criada no interior de São Paulo.



Nesta passagem por Alegrete, o grupo vai apresentar dois espetáculos consagrados, liderados por Marcelo Almeida e uma trup de 9 artistas.

A primeira apresentação acontece no sábado (20), às 20hs, com a comédia “O Cuiúdo de Alegrete” e no domingo (20), às 18hs, mais um sucesso: Serelepe contra a maldição do lobisomem. O artista atendeu a reportagem do PAT e comentou sobre o retorno numa das cidades que ele tem enorme apreço. Ele explica que o lobisomem é um ser criado pela imaginação humana, intrigante e assustador. Este espetáculo é uma mistura de tensão e comicidade, a lenda diz que todo ser humano ferido pelo lobisomem, tem o mesmo destino. Essa peça conta a história de um rapaz que é ferido pelo lobisomem que se transforma no próprio monstro causando terror nos habitantes de um antigo vilarejo, em meio desse caos, surge o palhaço Serelepe, causando mais confusão e conseguindo um desfecho surpreendente e inesperado.

“Sempre é bom voltar ao Alegrete, gostoso retornar aí. Sexta à noite já tô na área”, dispara o brincalhão ator. Marcelo destaca que as parcerias possibilitam que tudo ocorra da melhor maneira e desde a pandemia, as apresentações ocorrem fora do teatro de lona. E no CTG Farroupilha não será diferente. Promete um memorável espetáculo nos dois dias. “A acústica é melhor e as pessoas consegue ouvir e entender melhor nesse estilo”, explica.

Para ele a diferença entre o palco fora da lona é aquela magia que o teatro de lona proporciona, serragem no chão e cheirinho de pipoca, o resto é tudo igual. “O Teatro Serelepe tem que divertir, levar alegria em qualquer lugar, e é isso que vamos fazer em Alegrete,”, adianta Marcelo.

Os ingressos em números limitados podem ser adquiridos no CTG Farroupilha, Nativa FM e AVS Farmácias (antiga AV Farma), patrocinadora dos espetáculos. A promoção é da Nativa FM com apoio do Restaurante e Churrascaria Prodócimo, Hotel Alegrete e Bistrô.

Os dois espetáculos são com faixa etária livre, porém é recomendado para o espetáculo de sábado público a partir de 12 anos e no domingo a recomendação é livre.

Fotos: Reprodução