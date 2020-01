Programa-se: 2020 será o ano dos feriadões

Embora as duas datas comemoradas no Rio Grande do Sul, irão cair num domingo, o ano de 2020 terá duas vezes mais feriados prolongados do que o ano passado.

Este ano promete quase o dobro de prolongamentos de datas nacionais comemorativas em comparação com 2019. No RS, as celebrações de Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro), feriado em parte do Estado, e da Revolução Farroupilha (20 de setembro) cairão num domingo.

Já pelo calendário nacional, estão previstas nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. Começando pelo Carnaval (25 de fevereiro, terça-feira), Paixão de Cristo (10 de abril, sexta-feira), Tiradentes (21 de abril, terça-feira), Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira), Corpus Christi (11 de junho, quinta-feira), Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira), Finados (2 de novembro, segunda-feira) e Natal (25 de dezembro, sexta-feira). O primeiro feriado do ano caiu numa quarta-feira, dia 1º de janeiro, que impossibilitou a emenda, muito embora uma “turma”privilegiada vai esticar a folga até o final de semana. A Proclamação da República, em 15 de novembro, caíra num domingo. Confraternização Universal: 1º de janeiro (quarta-feira)

Nossa Senhora dos Navegantes: 2 de fevereiro (domingo)

Carnaval: 25 de fevereiro (terça-feira)

Paixão de Cristo: 10 de abril (sexta-feira)

Páscoa: 12 de abril (domingo)

Tiradentes: 21 de abril (terça-feira)

Dia do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira)

Corpus Christi: 11 de junho (quinta-feira)

Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira)

Finados: 2 de novembro (segunda-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (domingo)

Natal: 25 de dezembro (sexta-feira) Júlio Cesar Santos Foto: Dânia Lucas Refatti