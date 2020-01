Problema elétrico prejudica serviços digitais da Prefeitura

No primeiro dia útil de 2020, um problema elétrico interno, prejudicou o sistema de informação da Prefeitura de Alegrete.

Um aviso na Porta do Palácio Rui Ramos deu conta que de que estavam sem sistema no início da manhã.

Com isso, a página não está no ar, de acordo com um servidor do Sistema de Informação da Prefeitura.

Informou ainda que o sistema administrativo e a nota fiscal eletrônica já estão funcionando em endereços, alternativos, até a resolução definitiva do problema A Nota Fiscal está no endereço: nfse.alegrete.debseller.com.br . Já os demais serviços no endereço: ecidade.alegrete.debseller.com.br. O trabalho é intenso para a resolução do problema.

A engenheira eletricista da Infraestrutura, Natalie Lunardi, informou que primeiramente pensavam ser da entrada de energia da rua, mas o problema é na parte interna, apontou.

Vera Soares Pedroso