Progresso de Rosário leva o título da Copa Locomotiva de beach soccer

No último domingo (6), a Sociedade Esportiva Locomotiva sediou na quadra de areia do Clube Atlético 7 de Setembro, a 2ª Copa Locomotiva de Beach Soccer.

Sete equipes participaram da competição em Alegrete, representantes de Santiago, Rosário do Sul, Cacequi e os donos da casa. Bons jogos registrados na areia durante a fase classificatória. Nas semifinais a disputa seguiu intensa. A RB Loterias de Cacequi levou a melhor sobre Os Guris da PGS de Rosário do Sul. Após empate em um gol no tempo normal, deu RB Loterias nas penalidades.

Na outra semi, a Locomotiva acabou perdendo para o Progresso Futebol Clube da cidade de Rosário do Sul.

Já na disputa do título, um jogaço. No tempo normal empate em 4 a 4 entre Progresso e RB Loterias. A disputa foi para os pênaltis com vitória suada do time rosariense do Progresso que levantou a taça da Copa. A Locomotiva ficou na 3ª colocação por ter perdido para o campeão. (critério técnico da competição).

Já o RB Loterias conquistou o vice e Os Guris da PGS ficaram com o 4º lugar.

O artilheiro da Copa foi o atleta Eroni Jaques da S.E.Locomotiva e a defesa menos vazada coube ao campeão Progresso de Rosário do Sul.

Cacequienses ficaram com o vice da competição

A 2ª Copa Locomotiva de beach soccer contou com apoio da prefeitura através da secretaria de Infra-estrutura e secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Do Clube Atlético 7 de Setembro através do desportista Marino, Liga Alegretense de Futebol (LAF); MB Galeria do Artesão; Ferragem Mion; Lancholândia; CDJ Construções e Reformas e Uniformes Telles.

Fotos: reprodução