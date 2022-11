Polícia apreende 350 quilos de pedras preciosas em Santa Maria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (9), 350 quilos de pedras preciosas em um carro que trafegava pela BR-158, em Santa Maria, na Região Central do estado.

De acordo com a PRF, as pedras são ametistas. Elas estavam escondidas dentro de um carro com placas de Ibirapuitã que vinha do Uruguai com destino a Arvorezinha, na Região Norte.

Ao ser questionado sobre a origem das pedras, o motorista, de 35 anos, disse que havia feito a compra no país vizinho e pretendia usá-las para enfeitar um jardim. No entanto, o produto não tinha documento fiscal. Sobre isso, ele disse que não sabia que o transporte da carga nessas condições era crime.

Tanto o veículo, que estava com a documentação irregular, quanto a carga foram apreendidos pela polícia. Eles foram levados até a Receita Federal. O motorista foi liberado após o registro do caso na delegacia de polícia e vai responder por crime ambiental e descaminho.