Projeto CineBotucatu exibe documentário “Sobreviventes do Pampa” no Cult Cinema

O evento é aberto ao público em geral e a entrada é franca. A exibição é as 19h, no Cult Cinema, na Praça Oswaldo Aranha (diagonal à Rodoviária).

Depois do documentário, haverá uma troca de ideias com a pedagoga Mariglei Dias de Lima, do Quilombo Rincão da Chirca (Rosário do Sul).

O evento também marca o início das atividades do II Seminário Internacional de Emergência Ancestral que será realizado dias 24 e 25 de abril, na Unipampa Alegrete. O CineBotucatu é um evento realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-Alegrete).

Destacam as entidades parceiras como a Unipampa, União das Associações de Bairro de Alegrete (UABA), Núcleo de Gestão e Educação Ambiental (Nugea/IFFar), Prefeitura Municipal de Alegrete, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer/ Biblioteca Municipal Mario Quintana