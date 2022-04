Projeto Colo para Educação permite pais levarem filhos ao EJA do CIEP

Um projeto muito especial está sendo oferecido pela Escola Dr. Romário Araújo – Ciep, que visa oportunizar o acesso à sala de aula para mães e pais que não tem com quem deixar os filhos para terminar os estudos. O projeto “Um Colo para a Educação” foi idealizado pela ex aluna da EJA do Ciep e professora voluntária da UERGS Alegrete, Érique Elisa Saldanha Teles do Prado conjuntamente com a equipe diretiva do Ciep.

Já existe um projeto de lei ((PLS 33/2016) que permite que pais levem seus filhos para a sala de aula a fim de terminarem os estudos, porém, esse projeto não prevê uma proposta pedagógica que atenda esses filhos, voltada exclusivamente para a sua faixa etária. E é para suprir essa carência que o projeto esta sendo criado.

As aulas ocorrerão de maneira reduzida, nas terças, quintas e sextas, das 19h as 21h. Nos demais dias os alunos participantes realizarão atividades a distância.

Enquanto os pais estudam na sala de aula, os filhos ficarão em uma sala específica desenvolvendo atividades junto aos professores voluntários. Durante esse período serão trabalhados temas pedagógicos com base na ludicidade, atividades psicomotoras, apostando em propostas dinâmicas que proporcionem vivências, explorações, experimentações, jogos e brincadeiras.

Érique Elisa Saldanha Teles do Prado é Pedagoga/UERGS e Psicopedagoga e Felipe Ribeiro Gomes, que também será voluntário, é Licenciado em Educação Física, Pós Graduado em Educação Física Escolar e Pós graduando em Gestão em Educação/UERGS.

O projeto inicia no dia 07 de abril. Interessados podem fazer a matrícula diretamente na Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – Ciep, de segunda a sexta, das 8h às 11h30 – 13h30 às 17h. Informações pelo fone: 55 996094920 – Carla Cazarotto.

Serviço:

PROJETO UM COLO PARA A EDUCAÇÃO

Traga seu filho para a escola e termine os estudos na EJA do Ciep!

Aulas nas terças, quintas e sextas

Horário: 19h as 21h

Professores voluntários cuidarão dos seus pequenos enquanto você estuda!