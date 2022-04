Giovane Moraes é jurado dos Melhores do Ano da música gaúcha

Share on Email

Mais uma vez, o radialista, da Nativa FM, Giovane Moraes está entre os jurados do ‘Melhores do Ano’ da música regional gaúcha.

Serão apontados oito destaques, nas modalidades grupo musical (de show ou baile), cantor/cantora, revelação, música, clipe, álbum e live, além do (a) “artista do ano”. Os trabalhos devem ter sido lançados em 2020 ou 2021, com exceção das lives, que só valem transmissões de 2021.

O “Melhores do Ano” da música regional gaúcha recebeu inscrições de janeiro a fevereiro e busca valorizar os principais destaques do cancioneiro gaúcho em 2021. Desta vez, o concurso retorna ao formato original, valorizando as apresentações presenciais.

“A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, uma comissão formada pela Confraria da Música, que promove a iniciativa juntamente com o Repórter Farroupilha, Giovani Grizotti, irá escolher três finalistas de cada categoria. Depois, um grupo de influenciadores/comunicadores definirá os primeiros colocados”, explica a soprano Cristina Sorrentino, da Confraria da Música, e coordenadora do concurso.

“Fico feliz em ser lembrado em meio a tantos profissionais não só radialistas, mas outras pessoas do meio que são chamados como: produtores, apresentadores de TV e sites especializados. Já recebi os formulários com nomes e vídeos. Mas os nomes não podem ser divulgados ainda. A entrega dos prêmios e definições dos ganhadores será em Vacaria em data a definir”- diz o radialista e alegretense Giovane Moraes.

Como homenageado especial, o “Melhores do Ano” escolheu o grupo Os Monarcas, que completa 50 anos de carreira no ano que vem.

A cerimônia de premiação vai acontecer em Vacaria, a data ainda será definida.