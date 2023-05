Projeto cordão de girassol para ajudar pessoas com deficiências ocultas foi aprovado na Câmara

A Câmara de Vereadores aprovou na última sessão do Legislativo, esta semana, o Projeto de Lei de autoria do vereador Anilton Oliveira (PT) que institui o Cordão de Girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas em Alegrete.

O vereador explica que a iniciativa já é instrumento de identificação reconhecido e aprovado em diversos países, alguns estados e em cidades brasileiras. O cordão de girassol é uma faixa estreita verde, parecida com os cordões usados em crachás, estampada com desenhos de girassóis e foi criado em 2016 por funcionários do aeroporto Gatwick, em Londres. No Brasil, o deputado Edson de Oliveira Giriboni, pelo União Brasil de SP, foi o que lançou o projeto cordão de girassol.

O vereador alegretense diz que o uso do cordão possibilita que situações que se apresentam ainda mais estressantes para portadores destas doenças, tais como filas, locais com muitos estímulos sensoriais e protocolos de acesso a determinados estabelecimentos, sejam evitadas ou amenizadas. Então, quando você encontrar uma pessoa com o cordão, ressalta Oliveira, saiba que é um (a) que pode não parecer, mas possui necessidades especiais e que pode precisar de algum tipo de apoio ou simplesmente, compreensão.

A psicóloga Thais Cunha Severo, da Rede Pública de Alegrete, considera importante, mas diz que acredita que deva ter uma equipe para atender esse projeto, porque as pessoas devem ser avaliadas por profissionais técnicos para apontar o tipo de deficiência.