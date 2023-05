UNIPAMPA abre inscrições para Feira de Ciências do Campus Alegrete

O projeto de extensão destina-se à inscrição de trabalhos para a III Feira de Ciências do Campus Alegrete da Unipampa – Feira Integradora da Fecipampa (Feira de Ciências do Pampa), que será realizada no dia 18 de agosto de 2023.

A Feira Integradora na área de Ciência do Campus Alegrete é uma Feira Integradora, que ocorre de forma local e selecionará trabalhos para representarem o Campus Alegrete na III Fecipampa, envolvendo os 10 (dez) Campi da Unipampa, ou seja, será uma Feira de abrangência estadual. Desse modo, por meio dos trabalhos selecionados, busca-se a representatividade local da Fecipampa – Campus Alegrete para que, posteriormente, concorram com outros trabalhos a nível estadual.

O que é Fecipampa?

A Fecipampa é uma ação do Programa de Feiras de Ciências da Unipampa (Profecipampa), que visa institucionalizar, fomentar e sistematizar as Feiras de Ciências Municipais e Estaduais no estado do Rio Grande do Sul. Por meio desta chamada, a Feira Integradora do Campus Alegrete promoverá o desenvolvimento da Ciência pela comunidade local, incentivará a curiosidade científica, o raciocínio científico e a capacidade de inovação, contribuindo, assim, para a divulgação do conhecimento, considerando as especificidades locais/estaduais.

Os municípios de abrangência da Feira Integradora de Alegrete são: Alegrete (RS); Jaguari (RS); Manoel Viana (RS) e São Francisco de Assis (RS).

Informações:

Link Chamada 01/2023

Link site da Feira:

https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/feiras-integradoras/alegrete/

Link Inscrições:

https://forms.gle/hdCWWhR4jthvET6w8