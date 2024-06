Projeto da segunda ponte no Ibirapuitã começa pela definição dos estudos hidrológicos, depois o local

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse Trindade, acompanhado da secretária de Planejamento, Érica Vargas estiveram, esta semana, no Centro de Tecnologia da da UFSM para dar andamento ao projeto de construção da segunda ponte do rio Ibirapuitã.

Na reunião, ficou definida a necessidade de um estudo hidrográfico para definir a topografia, os níveis e as cotas de inundação do rio. A secretária Érica diz que o estudo é para avaliar vários aspectos do rio.

A primeira tratativa agora com a universidade é o recebimento de propostas de estudos da primeira fase que seriam estudos hidrológicos informa Érica Vargas. Ela diz que após esse estudo e entrega vão partir para a segunda fase que seria a proposta de projeto da segunda ponte.

A definição do local depende da primeira fase de estudos que vai embasar o projeto da segunda ponte.

Seria essa atualização da topografia, cotas de inundação, cota de fundo do rio que vai embasar a segunda fase que seria a localização da ponte e projeto, cita.