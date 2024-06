O belo registro da lua cheia pelo professor Anderson Corrêa em Alegrete

O professor da Unipampa e Doutorando em história pela UFGRS, Anderson Correa, tem o hábito de fazer caminhadas ao finais de tarde. Um dos locais que normalmente pratica essa atividade aqui em Alegrete é no parque Rui Ramos.

A caminhada é mais que um exercício físico que trás benefícios ao corpo, porque enquanto ele caminha relata que observa a natureza, o movimento dos pássaros, o que promove uma intensa sensação de bem estar físico e mental.

Registro da lua, ainda de dia, em direção parque Rui Ramos em Alegrete

Porém, ver a lua cheia se levantar no céu é uma sensação indescritível, conta o professor Anderson que presenciou isso no final da tarde do dia 20 de junho. Desde o seu deslocamento do centro da cidade até o Parque Rui Ramos, enquanto praticava sua caminhada até o Parque. – Como a cena era linda resolvi registrar em fotos e o resultado, mesmo eu sendo amador, foi bem bacana, comenta. Foi como se estive pegando a lua entre os dedos.

Cada foto mostra a lua subindo numa trajetória única desse satélite natural da Terra até ficar, a olho nu, lá no alto do céu. E como é fase de lua cheia, a cena se revestiu de um beleza ímpar quem presenciou e pode, como o professor Anderson registrar, em fotos, esses momento.

A Lua Cheia simboliza o final do ciclo iniciado na Lua Nova, ou seja, as coisas atingem um clímax. Se o resultado será positivo, dependerá muito do trabalho feito até aqui. É onde a Lua se opõe ao Sol, recebendo toda sua luminosidade. É o auge, quando a Lua está totalmente iluminada pelo Sol.