Projeto do Carnaval fora de época foi entregue à Prefeitura

Na manhã desta terça-feira, 20, o presidente da Assercal, Rafael Faraco, acompanhado pelo presidente da MICA, Wado Mendonça, entregaram ao Prefeito Márcio Amaral e ao Vice-Prefeito Jesse Trindade o Projeto de Carnaval fora de época de 2024. Os vereadores Anilton Oliveira, Firmina Soares, Glênio Bolsson e Cléo Trindade acompanharam o ato. A festividade está programada para ocorrer no fim de semana do Dia das Mães, nos dias 10 e 11 de maio.

A reunião ocorreu a portas fechadas, no Gabinete do Prefeito, sem acesso permitido à imprensa, e contou com a presença de secretários municipais, bem como do Rei Momo, Marcos Vinicius Rodrigues dos Santos.

Segundo informações obtidas pelo PAT, o projeto inclui a solicitação de recursos para a estrutura metálica, iluminação, som similar à do ano anterior, variando entre R$ 352.000,00 e R$ 390.000,00, conforme comprovado na prestação de contas do Carnaval de 2023. Nada foi defindo em relação a liberação de recursos e o projeto vai ser analisado pelo Executivo.

Segue o que contém o projeto:

Para ter um carnaval minimamente dentro da realidade dos nossos carnavalescos, o Executivo futuramente deverá repensar o modelo de gestão da maior festa popular do Brasil, tomando frente da organização e trabalhando juntamente com as escolas de samba com o fim de recolocar de forma definitiva o nosso carnaval no cenário nacional. É necessário que as forças políticas viabilizem uma melhora no espetáculo proporcionando maiores condições às escolas de samba para que produzam de forma digna os seus trabalhos. Talvez sejamos um dos únicos municípios onde as escolas de samba não recebem verbas públicas, o que acaba dificultando o desenvolvimento dos projetos.

Essa é uma discussão que deve ser ampliada, baseada não só nos números que apresentamos, mas sim como forma de ampliação do alcance nos mais diversos setores sociais e financeiros. A exemplo do que ocorreu no ano de 2023, a montagem da avenida no mesmo local e nos mesmos moldes de 2023 possui um custo que varia entre R$ 352.000,00 e R$ 390.000,00, podendo isso ser comprovado na prestação de contas referente ao segundo repasse do carnaval de 2023.

A Assercal está disposta a auxiliar o Executivo na execução do Projeto, dando subsídios e fontes para a realização do processo licitatório ou tomada de preços, alertando para o cuidado na segurança e na entrega de um produto de qualidade.