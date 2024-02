Os pães da dona Neuza, vó do Matteus, estarão à venda no evento de hoje no Centro Cultural

Durante uma conversa com seus colegas de confinamento, Matteus compartilhou um aspecto comovente de sua relação com sua avó: o papel que desempenhou no sustento familiar. Na juventude, ele ajudava a complementar a renda vendendo os pães feitos por ela. Embora inicialmente tenha sentido vergonha dessa atividade, hoje compreende o amor e dedicação por trás dela.

Veja carta que Matteus receberia da mãe no BBB 24, mas foi triturada no Sincerão

“Eu peço até perdão pois no início sentia vergonha, porque via meus colegas tudo bem de vida, mas tudo tem um sentido e hoje eu vejo sentido”, desabafou, com lágrimas nos olhos. “Minha vó é muito forte, ela tem 81 anos, mas é uma guria. Uma pessoa velha com a cabeça e o espírito de uma guria. Porque ela já acorda troteando e ajeitando tudo”, compartilhou Matteus, evidenciando a vitalidade e jovialidade de sua avó, mesmo em uma idade avançada.

Luciane Amaral, mãe do Matteus, é convidada para participar do “Encontro com Patrícia Poeta”

Logo após sua declaração repercutir, muitas pessoas expressaram interesse em comprar os pães da vó Neuza. Ela faz os pães desde os 14 anos, como afirmou ao PAT. Com carinho e amor, ela acordou cedo como de costume e já iniciou a confecção das delícias. Portanto, quem desejar provar os pães da avó de Matteus terá essa oportunidade nesta noite.

A venda será num espaço reservado(tenda). R$ 10,00 cada e o valor vai auxiliar no complemento da renda da família.