Luciane Amaral, mãe do Matteus, é convidada para participar do “Encontro com Patrícia Poeta”

Luciane chegou ao Aeroporto de Alegrete por volta das 11h20.

A alegretense fez escala por volta das 14h40 na capital do Estado e logo seguiu viagem para a Cidade Maravilhosa. Segundo Luciane, ela foi convidada para participar do programa “Encontro com Patrícia Poeta”, que ocorre todas as manhãs na Rede Globo.

Paredão

O nono paredão foi formado, ao vivo, na noite de domingo (18); Eliminação será nesta terça-feira (20).

O paredão triplo foi formado pelo indicado do Líder, o indicado do Anjo e os dois mais votados pela casa. Na dinâmica desta semana, o Anjo, além da imunidade, teve o direito de mandar alguém direto para o paredão. Um dos brothers, com exceção do indicado pelo líder, ainda teve a chance de se salvar na prova Bate e Volta.

A primeira emparedada foi Deniziane, indicada pela líder Raquele. O anjo Michel, por sua vez, escolheu mandar Lucas Henrique para a berlinda. Em seguida, Fernanda (10 votos) e Matteus (3 votos) foram os mais votados da casa.

Todos, exceto a indicada pela Líder, participaram da prova Bate e Volta, e Lucas Buda se salvou. Assim, Deniziane, Fernanda e Matteus estão no Paredão desta semana. Confira quem votou em quem aqui.

A eliminação acontece na próxima terça-feira (20), e apenas um brother deixará a casa do BBB.

Resumo da dinâmica da semana

Líder Raquele coloca três brothers na mira: Alane, Deniziane e Matteus;

MC Bin Laden comprou o “Poder Iluminado” e tem imunidade garantida;

Líder coloca direto no Paredão um dos três que estavam na mira: Deniziane;

Anjo Michel é autoimune e indica mais uma pessoa ao Paredão: Lucas Buda;

Votação da casa e os dois mais votados são indicados: Fernanda (10 votos) e Matteus (3 votos);

Prova Bate e volta sem participação de Deniziane (emparedada pelo líder);

Uma pessoa se salva na prova Bate e volta: Lucas Buda;

Paredão triplo é formado com: Deniziane, Fernanda e Matteus;

Na terça-feira (20/2), uma pessoa será eliminada do BBB24.